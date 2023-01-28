لتشخيص الأمراض النادرة.. وزارة الاستثمار توقع مذكرتي تفاهم

وقعت وزارة الاستثمار مذكرتي تفاهم مع شركتين، بهدف تعزيز صناعة الأدوية، وتشخيص الأمراض النادرة في المملكة، اضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض السمنة والسكري،
وتدعم مذكرتا التفاهم اللتان تم التوقيع عليهما خلال قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية 2023، التعاون المشترك مع قطاع التقنية الحيوية والدواء في المملكة، ونقل المعرفة وتوطين الصناعة والإسهام في تعزيز صحة الإنسان وجودة الحياة وزيادة الوعي وإنشاء مراكز متخصصة بالأبحاث.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى مع شركة “بوهرينجر انجلهايم” بهدف تعزيز صناعة الأدوية من خلال مشروع صناعي لنقل المعرفة والتكنولوجيا لتصنيع دواء “تراجنتا” المستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني، وتشخيص الأمراض النادرة في المملكة.
وتتضمن المذكرة إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتمكين الكادر الطبي لتشخيص السكتات الدماغية عن بعد وربط المستشفيات النائية بمستشفى الصحة الافتراضي في المملكة، إضافةً إلى زيادة التوعية بعدة برامج علمية تطويرية.
وستسهم مذكرة التفاهم الثانية الموقعة مع شركة “نوفو نوردسك” السعودية للتجارة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تقديم الحلول لتنمية الوعي المجتمعي حول مفاهيم اضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض السمنة والسكري.
وتشمل المذكرة؛ إنشاء مركز تميز مخصص لدعم أبحاث ودراسات أمراض السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، إضافةً إلى تقييم مراكز علاج أمراض السكري واضطرابات التمثيل الغذائي وطرح مذكرة عمل بهدف تطوير الخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز.
وفق “أخبار 24”.