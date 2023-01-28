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جديد المحليات > هزة أرضية تضرب منطقة أبو عريش صباح اليوم
28/01/2023   2:54 م

هزة أرضية تضرب منطقة أبو عريش صباح اليوم

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سجلت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي صباح اليوم (السبت) حدوث هزة أرضية في تمام الساعة 5:27، تبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش، بقدر 2.99 درجة على مقياس ريختر، وعمق 6.59 كم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، أن الهزة جاءت نتيجة قوى الشد بمنطقة جنوب البحر الأحمر التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية.

وأشار أبا الخيل إلى أن هذا التباعد أدى إلى حدوث تنشيط للصدوع المتواجدة في القشرة الأرضية الموازية للبحر الأحمر، مسببة النشاط الزلزالي، لافتًا إلى أن الهزة الأرضية التي حدثت ضعيفة من حيث القدر الزلزالي ولا تشكل أي خطورة. وفق “أخبار 24”.

هزة أرضية تضرب منطقة أبو عريش صباح اليوم

جديد المحليات
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