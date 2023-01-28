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جديد المحليات > المملكة تدين وتستنكر إقدام متطرفين بالدنمارك على حرق نسخ من المصحف الشريف
28/01/2023   2:54 م

المملكة تدين وتستنكر إقدام متطرفين بالدنمارك على حرق نسخ من المصحف الشريف

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أعربت وزارة الخارجية، اليوم (السبت)، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لإقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن على حرق نسخ من المصحف الشريف.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة الاستفزازية الجديدة تمس مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكررت في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.

وشددت على مطالبة المملكة لكل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة، بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان. وفق “أخبار 24”.

المملكة تدين وتستنكر إقدام متطرفين بالدنمارك على حرق نسخ من المصحف الشريف

جديد المحليات
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