بعد إغلاق 18 عامًا.. إعادة افتتاح سفارة المغرب في بغداد

قام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بزيارة تاريخية إلى بغداد اليوم (السبت)، يشهد خلالها افتتاح سفارة بلاده في العراق بعد 18 عاما من الإغلاق، عقب اختطاف تنظيم القاعدة اثنين من موظفي السفارة عام 2005.
ومن جانبه وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد بالخطوة المهمة لبناء وتطوير العلاقات والصداقة، في إطار مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.
وأكد حسين في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي على اهمية إطلاق شراكة اقتصادية، تبدأ بتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى المغرب، وخاصة رجال الأعمال، كما أعرب عن دعم بلاده لوحدة أراضي المملكة المغربية ولجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لمسألة الصحراء الغربية. وفق “أخبار 24”.