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جديد المحليات > إطلاق خدمة إصدار “تأشيرة المرور للزيارة” للقادمين جواً إلكترونياً
30/01/2023   9:12 م

إطلاق خدمة إصدار “تأشيرة المرور للزيارة” للقادمين جواً إلكترونياً

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أطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين “جواً” إلكترونياً.

وأوضحت أن الخدمة تهدف لتيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها؛ حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأكدت أن إطلاق الخدمة سيكون اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جواً” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

إطلاق خدمة إصدار “تأشيرة المرور للزيارة” للقادمين جواً إلكترونياً

جديد المحليات
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