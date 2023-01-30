‏ التأمين ضد الأخطاء الطبية إلزامي للممارسين الصحيين اعتبارا من شوال المقبل

أصدرت وزارة الصحة تعميماً عاجلاً بضرورة تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية بصفة إلزامية على بعض الفئات من الممارسين الصحيين ابتداء من شوال القادم لهذا العام.
ونصّ التعميم أن الفئات التي سيكون عليها الإشتراك إلزاميا إبتداءً من التاريخ المحدد هي: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.
كما نص التعميم أنه يجب على جميع الإدارات المعنية بمكونات المديرية التأكد من قيام الممارسين الصحيين من الفئات المحددة من منسوبيها، بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتباراً من شوال القادم.
وبين التعميم أن على جميع الإدارات المعنية بمكونات المديرية تزويد الموارد البشرية بوثيقة التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء المهنية الطبية على الفئات المحددة، والرفع بأسماء من لم يقدم وثيقة التغطية التأمينية الإلزامية من منسوبيها. كما يجب على الإدارات المعنية والموارد البشرية عدم تمكين الممارسين الصحيين من الفئات المحددة من ممارسة مهنته الصحية في حال عدم تقديم التغطية التأمينية الإزامية اعتباراً من التاريخ المحدد. وفق “أخبار 24”.
كما نص التعميم أنه على جميع الإدارات بمكونات المديرية التأكد من إبلاغ منسوبيها من الممارسين الصحيين من الفئات المحددة بضرورة التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية قبل التاريخ المحدد لذلك.
الجدير ذكره أن مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته التي عقدت في منتصف نوفمبر الماضي على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في تخصصات طبية محددة.