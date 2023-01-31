بالفيديو.. أنمار الحائلي: لا نفكر بأقل من مستوى ميسي ومحمد صلاح ودي ماريا في تعاقداتنا

كشف رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي عن توجه ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد حديث وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن دعم الأندية بصفقات قوية عقب تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.
وقال الحائلي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “عندنا ثقة كبيرة في وزير الرياضة وأن الدعم سيكون موجود. ستحدث تحركات كبيرة في الصيف ولولا دعم وزارة الرياضة لم يكن للدوري أن يصل لهذه المرحلة”.
وأضاف ” الاتحاد هو عميد الأندية وبالبطع سيكون ضمن مصاف الأندية التي تدعمها وزارة الرياضة، توجهنا في التعاقدات في الصيف سيكون مع لاعبين من مستوى ميسي ومحمد صلاح ودي ماريا ولا نفكر في أقل من ذلك. كلنا ثقة في وزير الرياضة لدعم جميع الأندية”. وفق “أخبار 24”.
وشدد “أقل شيء نفكر في هذا المستوى ولدينا 7 محترفين وفي الموسم المقبل سيكون 8 محترفين على أرض الملعب. وسيكون هناك زخم إعلامي كبير. الأهم أن يكون هناك استدامة والصين أكبر مثال على ذلك بعدما كان أندية الدوري تحصل على البطولات الآن تعاني من الهبوط، لذلك لابد من خطة ودراسة جيدة وأثق في استراتيجية وخطط وزارة الرياضة”.
وكان نادي النصر قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسمين ونصف الموسم.
أنمار الحائلي – رئيس نادي الاتحاد : أقل توجه لنا للتعاقدات مع لاعبين من مستوى ميسي ومحمد صلاح ودي ماريا ولا نفكر في أقل من ذلك كلنا ثقة في وزير الرياضة لدعم جميع الأندية. #الاتحاد_الفيحاء #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 30, 2023