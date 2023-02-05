منح مقدمي المأكولات الشعبية رخصًا للتواجد بالمناطق السياحية

أكدت هيئة فنون الطهي، أنها ستمنح العاملين بمشروع المأكولات الشعبية بالرياض، رخصة نظامية لتعزيز تواجُدهم بالمناطق التراثية والسياحية في المدن الرئيسية، وتحديد أماكن مخصصة لتقديم المأكولات الشعبية بها.
وافتتحت الهيئة المنطقة الأولى لمشروع مقدمي المأكولات الشعبية، بحديقة مكتبة الملك فهد الوطنية في منطقة الرياض، ويحتوي على 20 جناحًا ثابتًا مجهزًا بأحدث المعدات.
وشهد الافتتاح تجربة المذاقات المتنوعة من مختلف مناطق المملكة، ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من جانب الزوار، بالإضافة إلى العزف الحي لبعض المقطوعات الموسيقية السعودية والعربية. وفق “أخبار 24”.