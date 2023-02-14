نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الوليد بن طلال: الإعلام تجاهل الأثر المالي الذي ساعد في إنقاذ “تويتر”
14/02/2023   9:53 م

الوليد بن طلال: الإعلام تجاهل الأثر المالي الذي ساعد في إنقاذ “تويتر”

+ = -
534

أوضح الأمير الوليد بن طلال ثاني أكبر المساهمين في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وسائل الإعلام تركز على التأثير الاجتماعي لعمليات تسريح العمالة من المنصة، واصفاَ ذلك بالأمر المفهوم.

وأشار اليوم (الثلاثاء) خلال رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” إيلون ماسك، عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أن الإعلام تجاهل التحدث عن الأثر المالي الإيجابي الذي ساعد في إنقاذ المنصة وتوفيرها التكاليف للموظفين المتبقين الذين لم يشملهم التسريح. وفق “أخبار 24”.

وكان “تويتر” سرح الكثير من الموظفين بعد استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المنصة.

الوليد بن طلال: الإعلام تجاهل الأثر المالي الذي ساعد في إنقاذ “تويتر”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250312.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.