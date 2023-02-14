الوليد بن طلال: الإعلام تجاهل الأثر المالي الذي ساعد في إنقاذ “تويتر”

أوضح الأمير الوليد بن طلال ثاني أكبر المساهمين في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وسائل الإعلام تركز على التأثير الاجتماعي لعمليات تسريح العمالة من المنصة، واصفاَ ذلك بالأمر المفهوم.
وأشار اليوم (الثلاثاء) خلال رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” إيلون ماسك، عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أن الإعلام تجاهل التحدث عن الأثر المالي الإيجابي الذي ساعد في إنقاذ المنصة وتوفيرها التكاليف للموظفين المتبقين الذين لم يشملهم التسريح. وفق “أخبار 24”.
وكان “تويتر” سرح الكثير من الموظفين بعد استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المنصة.