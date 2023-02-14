“تداول”: 525 مليون ريال قيمة إصدارات صكوك وسندات الربع الرابع من 2022

كشف تقرير لسوق “تداول” أن قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بلغت أكثر من 525 مليون ريال، بارتفاع نسبته 2.75% مقارنة بالربع الذي سبقه.
وأوضح التقرير الذي نشرته “تداول” لأدوات الدين خلال تلك الفترة، أنه مع نهاية الربع الرابع من عام 2022، أغلق مؤشر سوق الصكوك والسندات عند مستوى 929.72 نقطة، مقارنة بـ 956.46 نقطة في نهـاية الربع السابق، بانخفاض 26.74 نقطة، بنسبة 2.80 %.
وبلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال الربع الرابع من عام 2022، أكثر من 4 آلاف مليون ريال، مقارنة مع 2.4 ألف مليون ريال، بارتفاع نسبته 62%، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال تلك الفترة أكثر من 4200 صفقة، مقارنة بـ 525 صفقة تم تنفيذها خلال الربع السابق، بارتفاع بلغت نسبته 707%. وفق “أخبار 24”.
كما بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في نهاية الفترة نفسها، 74 صكا وسندا مقارنة بـ 77 إصدارًا بنهاية الربع السابق، بانخفاض قدره 3.90%.