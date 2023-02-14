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جديد المحليات > وزير “الاتصالات”: ترتيبات هيئة “البحث والتطوير” خطوة نحو ريادة الابتكار بالعالم
14/02/2023   9:53 م

وزير “الاتصالات”: ترتيبات هيئة “البحث والتطوير” خطوة نحو ريادة الابتكار بالعالم

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أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، من شأنه تعزيز دور الهيئة في دعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، بما يمثل خطوة واسعة لوضع المملكة بين رواد الابتكار في العالم.

وأضاف أن الهيئة ستتولى، وفق التنظيم، مراجعة أداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها، ووضع الخطط لتنمية القطاع، والتنسيق مع الجهات لضمان تكامل أعمالها، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات التنظيمية تمثل خطوة مهمة لتحقيق التطلعات الطموحة للقيادة بأن تكون المملكة من رواد الابتكار في العالم. وفق “أخبار 24”.

ورفع السواحة خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على هذه الترتيبات، والتي ستسمح للهيئة بوضع اللوائح والضوابط والمعايير ومتطلبات الترخيص والإرشادات المتعلقة بقطاع البحث والتطوير والابتكار، وكذلك سياسات نقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة القطاع.

وزير “الاتصالات”: ترتيبات هيئة “البحث والتطوير” خطوة نحو ريادة الابتكار بالعالم

جديد المحليات
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