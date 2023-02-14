أطلق المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، اليوم (الثلاثاء)، خدمة “استبيانات” عبر منصة “توكلنا خدمات”.
ويتضمن المشروع الأول “الأمان الصحي”، والذي يشمل جوانب من بينها مصادر معارف المواطنين الصحية التي يعتمدون عليها، بالإضافة إلى الأماكن التي يذهبون إليها طلبًا للعلاج في المملكة، والماء الذي يشربونه، وما يتعلق بصحة الغذاء الذي يتناولونه.
ويرسل الاستبيان “الأمان الصحي”، منذ إتاحة الخدمة، إلى العينات المختارة في تطبيق “توكلنا خدمات”، ويراعي منهجية المركز، بما يشمل بناء الأسئلة، ومعايير جمع البيانات، وإجراءات تأكيد جودتها، وقياس ذلك كمياً وكيفياً، وتحليل نتائجها إحصائياً، وتحويل النتائج إلى تقارير سهلة القراءة والفهم. وفق “أخبار 24”.