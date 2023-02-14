“فيفا” يعلن رسمياً فوز السعودية بتنظيم كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء الثلاثاء، عن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم للأندية 2023.
وقال الحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA: يعلن أن السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023”.
فيما علقت وزارة الرياضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن استضافة كأس العالم للأندية: “مرحباً بالعالم في موطن الأحداث الرياضية الكبرى”.
وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “امتدادًا للنجاحات في تنظيم البطولات والأحداث العالمية بدعم قيادة وطننا الغالي، نسعد اليوم بإعلان الفيفا عن استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 .. مرحباً بالعالم في موطن الأحداث الرياضي”. وفق “أخبار 24”.
ومن المنتظر أن تقام منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل على الملاعب السعودية بالعاصمة الرياض.
وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات (2009، 2010، 2017، 2018، 2021) وقطر (2019، 2020) والمغرب (2013، 2014، 2022).
مرحباً بالعالم في موطن الأحداث الرياضية الكبرى 🤩#مونديال_الأندية_بالسعودية 2023 🇸🇦 https://t.co/fx1a0nfgPT
— وزارة الرياضة (@gsaksa) February 14, 2023
امتدادًا للنجاحات في تنظيم البطولات والأحداث العالمية بدعم قيادة وطننا الغالي🇸🇦
نسعد اليوم بإعلان الفيفا @fifacom عن استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للأندية 2023
مرحباً بالعالم في موطن الأحداث الرياضية🇸🇦#مونديال_الأندية_بالسعودية#Clubwc
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 14, 2023