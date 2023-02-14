نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “فيفا” يعلن رسمياً فوز السعودية بتنظيم كأس العالم للأندية 2023
14/02/2023   9:53 م

“فيفا” يعلن رسمياً فوز السعودية بتنظيم كأس العالم للأندية 2023

+ = -
495

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء الثلاثاء، عن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم للأندية 2023.

وقال الحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA: يعلن أن السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023”.

فيما علقت وزارة الرياضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن استضافة كأس العالم للأندية: “مرحباً بالعالم في موطن الأحداث الرياضية الكبرى”.

وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “امتدادًا للنجاحات في تنظيم البطولات والأحداث العالمية بدعم قيادة وطننا الغالي، نسعد اليوم بإعلان الفيفا  عن استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 .. مرحباً بالعالم في موطن الأحداث الرياضي”. وفق “أخبار 24”.

ومن المنتظر أن تقام منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل على الملاعب السعودية بالعاصمة الرياض.

وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات (2009، 2010، 2017، 2018، 2021) وقطر (2019، 2020) والمغرب (2013، 2014، 2022).

“فيفا” يعلن رسمياً فوز السعودية بتنظيم كأس العالم للأندية 2023

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250313.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.