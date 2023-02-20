“الحرس الوطني” تحدد موعد المقابلة الشخصية لمرشحي وظائف التشغيل والصيانة

دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين مبدئيًا للوظائف المعلنة سابقًا على بند التشغيل والصيانة، لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية.
وأوضحت أن المطابقة والمقابلة الشخصية ستجرى بمركز بدر الثقافي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، وذلك اعتبارًا من الثامنة صباح يوم (الأحد) الموافق 6 / 8 / 1444 هــ.
وتشترط الوزارة لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، إحضار أصل الهوية الوطنية، والالتزام بموعد المقابلة المحدد، خاصة أن عدم الحضور يعد عدولًا عن الرغبة في الترشيح، بالإضافة إلى إحضار أصل وثيقة التخرج، موضحًا به التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخة منه.
كما تشترط إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة، وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه، فضلًا عن الحضور إلى مقر اللجنة في الثامنة صباحًا، ماعدا الأيام الواقعة في شهر رمضان، يكون الحضور فيها بالعاشرة صباحًا.
وفق “أخبار 24”.