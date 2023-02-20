أمير “الحدود الشمالية”: المكتب الاستراتيجي خطوة لتأسيس هيئة تطوير للمنطقة

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الاثنين، أهمية إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، يهدف لرفع مستوى التنمية بمدن المنطقة.
وأوضح أن هذه الخطوة ستكون نقلة نوعية واقتصادية مهمة لمنطقة الحدود الشمالية، وخطوة أولى مهمة ليكون المكتب الاستراتيجي نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة، والتي تحتضن مخزونا ضخما من الفوسفات بما يعادل 7% من مخزون الفوسفات العالمي والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بجميع المناطق والمدن وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية. وفق “أخبار 24”.
ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إعلان تأسيس المكتب، مشيرًا إلى أنه يهدف لتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة.