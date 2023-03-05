عملية جراحية ناجحة تُعيد الحركة لمصابة بالشلل بمستشفى الملك فهد بالهفوف

تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد بالهفوف من إعادة الحركة لمريضة تعاني من شلل تام في الأطراف اليمنى في عملية استغرقت ثلاث ساعات .
وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن المريضة أُدخلت طوارئ المستشفى وهي تعاني من عدم قدرتها على تحريك الأطراف اليمنى وعدم القدرة على المشي، وتم إجراء الفحوصات السريرية اللازمة وعمل الأشعة وتبين وجود التهاب شديد في الدماغ مع تجمُّع بؤرات صديدية تحت الأم الجافية، وتقرر إجراء عملية جراحية لرفع الجمجمة وسحب التجمعات الصديدية المتعددة فوق قشرة الدماغ وتحت الأم الجافية وتقليل ضغط الدماغ.
وأشار إلى أن المريضة استعادت القدرة على تحريك جميع الأطراف والمشي، وسيتم استكمال علاج المريضة بالمضادات الحيوية اللازمة وتخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف يساعدها على العودة للحياة الطبيعية. وفق “أخبار 24”.