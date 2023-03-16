ما هي الآثار النفسية الناتجة عن خلاف الوالدين أمام الأبناء وكيف نتجنبها؟

بيّن مجلس شؤون الأسرة، الآثار النفسية الناتجة عن خلاف الوالدين أمام الأبناء، كاشفاً بعض الممارسات الوالدية الفاعلة لتجنب هذه الآثار النفسية.
وأوضح المجلس أن خلاف الوالدين أمام الأبناء قد ينتج عنه اضطرابات سلوكية وعدم القدرة على التركيز، وانعدام جو الثقة والمحبة بين أفراد الأسرة، والهروب من البيئة المحيطة إلى محيط آخر، وفقدان الأمان العاطفي الذي يربط الطفل بالعالم من حوله.
وأضاف بأن من الممارسات الوالدية الفاعلة؛ تخصيص وقت لمناقشة الأمور الجوهرية، وتجنب الوالدين الاختلاف في الرأي أمام الأطفال، ومضاعفة التسامح بين الزوجين والتغافل عن الزلات، وتعزيز لغة الحوار بينهما.
وفق “أخبار 24”.