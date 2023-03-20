آل الشيخ: بدعم ولي العهد عملنا “76 ألف يوم”.. وزارنا “120 مليونًا”

أرجع رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تحقيق أرقام قياسية تجاوزت حاجز الـ120 مليون زائر لفعاليات الترفيه، التي أقامتها الهيئة منذ 2019، وحتى الربع الأول من العام الجاري 2023، إلى الدعم المطلق، الذي يوليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومتابعته الدقيقة لأداء عمل الهيئة، وكل الأجهزة الحكومية.
وأكد آل الشيخ، أن هذا الرقم القياسي يأتي تتويجاً لدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذا القطاع الحيوي والواعد، وهذا ما يؤكده حصول الهيئة على العديد من شهادات جينيس للأرقام القياسية؛ مما ساهم بخلق عدد كبير جداً من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
وكشف عن أن الهيئة نظمت خلال هذه الفترة، أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11.136 ترخيص لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 لـ9 أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، والتصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحاً، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3.738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة.
وقدّر عدد الفعاليات خلال الفترة المذكورة بـ 8,732، ما بين فعالية وعروض ترفيهية وعروض حية في المطاعم والمقاهي، كما أن عدد أيام الفعاليات بلغ أكثر من 76 ألف يوم؛ شملت أكثر من 1381 حفلة غنائية.
وأكد إقامة منذ 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي، أكثر من 82 مسرحية بما يُقارب أكثر من 350 عرضاً مسرحياً، كما تم تمكين أكثر من 6.610 موهبة من المؤدين للمشاركة في الفعاليات والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة واحد من أهم المهرجانات الفنية المهتمة بصناعة الترفيه (Joy Awards) بثلاث نسخ، فضلًا عن تنظيم أحد أهم مهرجانات العزف على العود في العالم بجوائز غير مسبوقة بثلاث نسخ، إضافة إلى بطولة شطرنج كبيرة وبطولتي لعبة البلوت (الكوتشينة).
وعلى صعيد كرة القدم، قال آل الشيخ إنه جرى إقامة بطولة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وكأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز، وكأس موسم الرياض بين PSG ونجوم الهلال والنصر، كما نظمت أيضاً بطولة الجمال للخيل العربي، وأكثر من 50 معرضاً لمختلف المجالات منها الأنيميشن، والجيمز، والسيارات والمجوهرات، وأنا عربية، والألعاب وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وأبرز رئيس هيئة الترفيه رعاية الهيئة للعديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات ومنها رامز، وطاش ما طاش، وسعودي آيدول، ومسرحية بودي جارد، إضافة إلى إقامة أكثر من 12 أمسية شعرية، وتنظيم أكثر من خمسة عروض للمصارعة الحرة WWE، كما تم إنشاء استوديو مرواس الأكبر في العالم والأحدث تجهيزًا للتسجيل الموسيقي والبرودكاست والتصوير السينمائي الذي يضم 22 ستوديو في مبنى واحد، والحاصل على شهادة أفضل استوديو في العالم من جينيس للأرقام القياسية.