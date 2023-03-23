“المالية” تحتفي بتخريج 160 متدربًا من برنامج سفراء الإيرادات بنسخته الثانية

احتفت وزارة المالية – ممثلة في مركز المهارات المالية- بتخريج 160 متدربًا في النسخة الثانية من برنامج سفراء الإيرادات، الذي أطلقه المركز ضمن مبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة أدائها المالي.
وأكد وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة طارق الشهيّب، أن إطلاق برنامجَ “سفراء الإيرادات” يأتي في إطار تحقيق الإدارة الفعالة للموارد المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تأهيل الكوادر البشرية، لافتًا إلى أن الاستمرار في تطوير هذا البرنامج سيعود نفعه بلا شك على الدولة بمشاريعها وتحقيق مستهدفاتها.
وأشاد بالمشاريع المميزة التي قدمها المتدربون في البرنامج، التي طبَّقُوا خلالها ما تعلموه في مجال التحليل المالي وتقدير الإيرادات والمصروفات وإدارة المخاطر والاستدامة المالية، مبينًا أن التطبيق العملي لما تتم دراسته على هذه المشاريع دليلاً على أن “سفراء الإيرادات” هو برنامج عملي وليس نظريًّا فقط.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية عبدالله مجرشي إلى أن المركز يدعم البرامج العملية والمبادرات الرئيسية لرؤية السعودية 2030، ويسهم في تطوير قدرات التخطيط المالي والاستدامة المالية، وذلك من خلال طرح برامج لإعداد وتطوير قيادات وموظفي القطاع المالي العام للمستقبل. وفق “أخبار 24”.
وفي نهاية الحفل، كرَّم وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة والرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية، الوكالات المشاركة في هذا البرنامج، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، كما كرَّم الخريجين والقائمين على البرنامج.