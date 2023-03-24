“سلمان للإغاثة” يوزع 31 طناً مواد غذائية في عدد من الدول

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية في عدد من الدول منها سوريا، وجمهورية بنين، وألبانيا، وذلك ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة خلال شهر رمضان المبارك.
ووزع المركز 9 أطنان من السلال الغذائية في مدينة كوفو بجمهورية بنين، استفاد منها 900 فرد، كما وزع 4 أطنان من السلال الغذائية بمحافظة بتشين في جمهورية ألبانيا، استفاد منها 300 فرد، ضمن مشروع سلة إطعام الرمضانية.
كما وزع مواد إيوائية لمتضرري الزلزال في مناطق زردنا وكفر يحمول ومعرة تمصرين التابعة لريف محافظة إدلب في شمال سوريا حيث جرى توزيع 200 مرتبة نوم، 200 بطانيات، و 100 خيمة إيوائية، استفاد منها 536 فردًا.
وقدم 1.500 سلة غذائية في قطاع الحميدية بمحلية زالنجى التابعة لولاية وسط دافور بجمهورية السودان، استفاد منها 11.340 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً، و8 أطنان من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في العاصمة التشادية أنجيمنا، استفاد منها 600 فرد. وفق “أخبار 24”.
وفي منطقة كوماسي بجمهورية غانا، وزع المركز 910 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجاً استفاد منها 5.4 آلاف فرد، كما وزع 10 أطنان من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة بريزرن بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 500 فرد.
من جهة أخرى، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 61 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.