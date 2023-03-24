“نيوم” تطلق “سفن سينسز” لدعم المبتكرين والحرفيين والشركات الناشئة

أطلقت شركة “نيوم”، ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية مسرعة نيوم “سفن سينسز”، وهي أول مسرعة من نوعها؛ لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال في منطقتي نيوم وتبوك.
وقال المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في نيوم مشاري المطيري: إن فكرة برنامج مسرعة نيوم، الذي تم تصميمه لواقع السوق، جاءت لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، من خلال مسارات علمية وعملية تسهم في تطوير قدراتهم، وتمكنهم من تقديم الخدمات وفق معايير ومتطلبات المشاريع في نيوم، بالإضافة إلى التوسع في أعمالهم واستدامتها.
وبيّنَ المطيري أن البرنامج في مرحلته الأولى سوف يركز على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المستقلة والإبداعية، خصوصاً في صناعات البناء والغذاء والإعلام الجديد، والسياحة والفنون والثقافة. وفق “أخبار 24”.
وستبدأ مسرعة نيوم في استقبال طلبات المبتكرين ورواد الأعمال من الراغبين في الانضمام إلى المعسكر التدريبي المكثف الذي يؤهلهم للمنافسة على مقعد في المسرعة من تاريخ 26 مارس، ويستمر التقديم إلى 14 مايو، على أن يبدأ التدريب في 28 مايو، ويستمر لمدة يومين يتلقى خلالهما 150 رائد أعمال تدريباً مكثفاً على المهارات المختلفة.
ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل المتنافسين للمشاركة في برنامج المسرعة، الذي يمتد على مدار 10 أسابيع افتراضية، من مايو إلى أغسطس 2023، وينتهي بيوم تجريبي في تبوك لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم، كما سيتوفر للمشاركين الذين اجتازوا البرنامج القدرة الكاملة لاستيفاء متطلبات التقديم على مشاريع نيوم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وسيتبع المسرعة إطلاق منصة تعليمية باللغة العربية لتدريب الطاقات الشابة، تحت إشراف خبراء محليين وعالميين في مجال ريادة الأعمال، كما سيتم في وقت لاحق تنظيم تجارب عمل مشتركة لدعم أصحاب المشاريع الناشئة ومساعدتهم على تطويرها، إضافةً إلى إنشاء معامل إنتاج مبتكرة، وهي عبارة عن معامل ابتكارية حرفية وتقنية صُممت للمساعدة على تحسين وتطوير المنتجات المقدمة.