2000 وجبة من برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في إندونيسيا

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بتوزيع 2000 وجبة للمتضررين من الزلازل بإندونيسيا.
وقام الملحق الديني بالسفارة بالتوزيع في المناطق الأكثر تضرُّرًا بالزلازل، حيث أشاد المسؤول بمدينة تشيانجور فريد قمر الدين بعطاءات المملكة التي تخفّف كثيراً من آلام المتضررين.
يُذكر أن البرامج تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتزويد الملحقيات الإسلامية السعودية بمليون نسخة من المصحف الشريف والتمور توزع خلال شهر رمضان الجاري، وتوزيع آلاف الوجبات للعناية بالمسلمين في دول العالم كافة.
وفق “أخبار 24”.