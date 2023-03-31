“الصيام مع كورونا” على قائمة استفسارات الصحة في رمضان

تواصل وزارة الصحة، الرد على الاستفسارات الخاصة بالصائمين وفي مقدمتها مدى إمكانية الصيام حال التأكد من الإصابة بفيروس “كورونا”، وكذلك الرأي الطبي في طريقة أخذ بعض الأدوية.
وأكدت الوزارة، عدم وجود توصية علمية تمنع صيام الشخص المصاب بفيروس كورونا، ما لم يكن لديه مانع صحي.
وأوضحت عبر حسابها بـ”تويتر”، أن جرعة المضاد الحيوي “أوجمنتين” يتم استخدامها وَفْق تعليمات الطبيب المعالج، مشيرةً إلى أنه يمكن أخذ الجرعة الأولى بعد الإفطار والثانية بعد السحور خلال شهر رمضان. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن المراكز الصحية تعمل خلال الشهر الكريم من 10 صباحاً وحتى 4 مساءً، ومن الساعة 9 مساء وحتى 12 بعد منتصف الليل.