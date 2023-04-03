طقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق وسحب رعدية على المرتفعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، والأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات نجران وجازان وعسير، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و25 درجة بالرياض، و26 درجة بالدمام، و32 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).