توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع التعبئة والتغليف للمواد الغذائية بالمملكة

وقّعت وزارة الاستثمار اتفاقية استثمارية مع شركة “هوتباك” لإنشاء أحد أكبر مشاريع صناعة التعبئة والتغليف المتخصص للمواد الغذائية بالمملكة، لتصنيع منتجات متنوعة منها ما هو صديق للبيئة وقابل لإعادة التدوير والتحلل.
وأفادت الوزارة، يوم أمس (الأحد)، أن قيمة المشروع تقدر بحوالي مليار ريال على مدى 7 سنوات، مع خطط مستقبلية للعمل على استغلال بعض أنواع المخلفات الزراعية لتكون أحد مكوّنات المواد الخام الأساسية لمدخلات التصنيع والإنتاج.
وأضافت الوزارة أن توقيع الاتفاقية تم بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل.
وفق “أخبار 24”.