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جديد المحليات > “السيسي” مغرداً: سعدت بلقاء ولي العهد.. وأتطلع لتنمية العلاقات مع المملكة
03/04/2023   1:43 م

“السيسي” مغرداً: سعدت بلقاء ولي العهد.. وأتطلع لتنمية العلاقات مع المملكة

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أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وامتنانه وتقديره لحُسن الاستقبال والضيافة التي تلقاها خلال الزيارة التي أجراها للمملكة اليوم (الإثنين).

وأكد “السيسي”، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، متطلعا لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبدين، وتطلعات شعوبهما العظيمة.

يذكر أن اللقاء الذي جمع ولي العهد بالرئيس المصري شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الدولية والأقليمية. وفق “أخبار 24”.

“السيسي” مغرداً: سعدت بلقاء ولي العهد.. وأتطلع لتنمية العلاقات مع المملكة

جديد المحليات
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