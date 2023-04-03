“الصحة” تـوجه نصائح مهمة لمرضى الكلى في رمضان

نصحت وزارة الصحة، مرضى الكلى بضرورة تعويض الماء والسوائل التي نصوم عنها في نهار رمضان، بالإكثار منها بالشكل المناسب بين الإفطار والسحور حتى لا نتفادى التعرض لبعض الأضرار.
جاء ذلك ضمن حملتها التوعوية تحت شعار “رمضان مفتاح الصحة” والتي أكدت خلاله الوزارة أهمية شرب الماء والسوائل بين فترتي الإفطار والسحور للمساعدة على تجنب المشاكل الصحية، وبخاصة إذا كنت مُصاباً بأحد الأمراض المؤثرة على الكلى.
وقالت الوزارة إن شرب السوائل بالكميات المحددة من طبيبك تسهم في تعويض الفقد أثناء فترة الصيام وتجنب الجفاف الناتج عن حرارة الجو وطول فترة الصيام. وفق “أخبار 24”.
وحددت وزارة الصحة عدداً من النصائح المساعدة في تجنب الجفاف وخاصة للفئات الأكثر أهمية كالأطفال والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة وتمثلت النصائح في التقليل من استهلاك الملح لأنه يزيد من العطش في فترة الصيام، بالإضافة إلى تناول الخضار والفواكه لأنها غنية بالماء، كما نصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء النهار.