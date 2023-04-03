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رياضة > عودة خماسي البرازيل للمملكة للمشاركة في بطولة أمانة الرياض الرمضانية
03/04/2023   4:13 م

عودة خماسي البرازيل للمملكة للمشاركة في بطولة أمانة الرياض الرمضانية

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أعلنت أمانة الرياض عودة الخماسي البرازيلي ،كماتشو، وتفاريس، وتشيكو، وإلتون، وفيكتور، من جديد إلى المملكة.

وأوضحت الأمانة أن العودة جاءت بهدف المشاركة في بطولة كأس الأمانة الرمضانية لكرة القدم.

وأشارت إلى أن البطولة ستقام عبر 16 ساحة بلدية موزعة على أنحاء العاصمة.

وفق “أخبار 24”.

عودة خماسي البرازيل للمملكة للمشاركة في بطولة أمانة الرياض الرمضانية

رياضة
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