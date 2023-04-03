عودة خماسي البرازيل للمملكة للمشاركة في بطولة أمانة الرياض الرمضانية

أعلنت أمانة الرياض عودة الخماسي البرازيلي ،كماتشو، وتفاريس، وتشيكو، وإلتون، وفيكتور، من جديد إلى المملكة.
وأوضحت الأمانة أن العودة جاءت بهدف المشاركة في بطولة كأس الأمانة الرمضانية لكرة القدم.
وأشارت إلى أن البطولة ستقام عبر 16 ساحة بلدية موزعة على أنحاء العاصمة.
“كماتشو، تفاريس، تشيكو، إلتون، فيكتور”، يعودون مجددًا إلى المملكة للمشاركة في بطولة كأس #أمانة_منطقة_الرياض الرمضانية لكرة القدم، والتي تقام في 16 ساحة بلدية موزعة على أنحاء العاصمة..#ملاعبنا_تنمي_مواهبنا pic.twitter.com/NhZTotYpy3
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 2, 2023
وفق “أخبار 24”.