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جديد المحليات > مكة تستقبل آلاف المعتمرين وسط جهود حثيثة لتسهيل أداء المناسك
03/04/2023   9:19 م

مكة تستقبل آلاف المعتمرين وسط جهود حثيثة لتسهيل أداء المناسك

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يقصد آلاف المعتمرين، خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة، وسط جهود من الجهات المعنية كافة لتسهيل أدائهم العبادات.

وعملت الحكومة على تسخير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، إذ تم تجنيد الآلاف من القوى البشرية للعمل على إرشاد المعتمرين والمصلين وتوجيههم ومساعدتهم عند الدخول للمسجد الحرام والخروج منه. وفق “أخبار 24”.

وشملت الجهود الحكومية في هذا الصدد، السماح لحاملي التأشيرات المختلفة بأداء العمرة، بالإضافة إلى متابعة لحظية من قبل رجال الأمن، من أجل المساهمة في وصول المعتمرين إلى صحن الطواف وتفويجهم على نحو يضمن السلامة للجميع، ويسمح لهم بأداء المناسك بسهولة ويسر.

مكة تستقبل آلاف المعتمرين وسط جهود حثيثة لتسهيل أداء المناسك

جديد المحليات
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