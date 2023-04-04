نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل بمستشفى الحرس

نجحت مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في عملية لزراعة قلب صناعي كامل (SynCardia)، وذلك لمواطن يبلغ من العمر 28 عاما.
وأوضحت المدينة الطبية أن المريض كان يعاني ضعفا شديدا بعضلة القلب، والتي تعتبر من الحالات الصعبة حيث لم تسمح حالته الصحية باستعمال مضخة دعم مساعدة، وهي الوسيلة المتعارف عليها لعلاج مثل هذه الحالات، أو حتى إخضاعه لعملية زراعة قلب من متبرع، وذلك لوجود أسباب طبية متعددة ومعقدة تمنع استعمال هذه الحلول.
وأكدت أن المريض حاليا بحالة مستقرة، ويخضع لإعادة التأهيل ومتابعة طبية دقيقة.
ولفتت إلى أن زراعة القلب الصناعي الكامل تعد من الإجراءات العلاجية الأكثر تعقيدا على مستوى العالم، حيث تتطلب وجود خبرة ومهارات عالية للطاقم الطبي وإمكانات وأجهزة على أحدث مستوى، وهو ما يتميز به مركز الملك عبد العزيز لأمراض وجراحة القلب بكوادره الوطنية المؤهلة.وفق “أخبار 24”.