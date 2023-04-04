مطار الملك خالد.. “7.3 مليون” مسافر و”49 ألف” رحلة في 3 أشهر

حقق مطار الملك خالد الدولي، نمواً بنحو 11% في أعداد المسافرين، حيث بلغت 7.3 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بأعداد المسافرين في الربع الأول من عام 2019، حيث بلغوا 6.6 مليون مسافر.
وبلغت أعداد الرحلات التجارية 49 ألف رحلة بنمو قدره 6٪ مقارنة بـ 46 ألف رحلة في الربع الأول من عام 2019.
وأعلنت شركة مطارات الرياض، ارتفاع أعداد المسافرين للوجهات الداخلية مقارنة بعام 2019 بنسبة بلغت 2٪ كما ارتفعت نسبة المسافرين للوجهات الدولية 24٪ لتصل أعداد المسافرين إلى 3.4 مليون مسافر والذي يعد رقماً قياسياً مقارنة بـ2019 الذي يعد سنة معيارية وحُدِّد عام 2019 كسنة معيارية كونه العام الذي يسبق الجائحة التي تم التعافي منها في وقت قياسي.
في السياق ذاته، تجاوز متوسط عدد المسافرين يوميّاً عبر مطار الملك خالد الدولي 81 ألف مسافر خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 77 ألف مسافر في الربع الأول من عام 2019.
كما وصل معدل عدد الرحلات اليومية إلى 550 رحلة بارتفاع بنسبة 6٪ مقارنة بمتوسط عدد الرحلات الذي بلغ 517 لذات الفترة من عام 2019، حيث تعد السابعة مساءً هي ساعة الذروة في المطار طيلة أيام الأسبوع.
وبلغ عدد القوى البشرية العاملة في مطار الملك خالد الدولي بكافة الجهات في جميع مرافق وقطاعات المطار أكثر من 25 ألفاً، وبلغ عدد شركات الطيران العاملة في المطار خلال الربع الأول من هذا العام 50 شركة طيران (47 شركة طيران تجاري و3 شركات مخصصة للشحن الجوي) مقارنة بـ 34 شركة لذات الفترة من عام 2019 بارتفاع وصل إلى 47٪. وفق “أخبار 24”.
وارتفع عدد الوجهات من وإلى مطار الملك خالد الدولي بشكل عام خلال هذا الربع بنسبة 9.3٪ لتصل إلى 82 وجهة، منها 24 وجهة محلية و58 وجهة دولية، مقارنة بـ 75 وجهة لذات الفترة من عام 2019. كما ارتفع إجمالي عدد الأطنان التي تم مناولتها بنسبة 37٪ ليصل إلى 71 ألف طن مقارنة بـ 52 ألف طن لنفس الفترة لعام 2019.