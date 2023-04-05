نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تصل للسجن 15 سنة.. “النيابة” توضح عقوبات جريمة تشغيل المتسللين للمملكة
05/04/2023   7:07 ص

تصل للسجن 15 سنة.. “النيابة” توضح عقوبات جريمة تشغيل المتسللين للمملكة

+ = -
495

استعرضت النيابة العامة العقوبات المُقررة نظاماً بحق كل من قام بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم، ومنها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.

وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، وكذلك المسكن الذي أُعد لإيواء المتسلل، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن (محل المصادرة) ملكاً للغير يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة تصل إلى مليون ريال.

ولفتت إلى أن هذه الأفعال تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، حيث تشمل العقوبات أيضاً نشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة القطعية، وذلك وفقاً للأوامر الملكية رقم (أ- 406) ورقم (7975).

النيابة العامة

وفق “أخبار 24”.

تصل للسجن 15 سنة.. “النيابة” توضح عقوبات جريمة تشغيل المتسللين للمملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885257242.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.