تصل للسجن 15 سنة.. “النيابة” توضح عقوبات جريمة تشغيل المتسللين للمملكة

استعرضت النيابة العامة العقوبات المُقررة نظاماً بحق كل من قام بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم، ومنها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، وكذلك المسكن الذي أُعد لإيواء المتسلل، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن (محل المصادرة) ملكاً للغير يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة تصل إلى مليون ريال.
ولفتت إلى أن هذه الأفعال تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، حيث تشمل العقوبات أيضاً نشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة القطعية، وذلك وفقاً للأوامر الملكية رقم (أ- 406) ورقم (7975).
وفق “أخبار 24”.