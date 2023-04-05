حققت المملكة المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران بحصولها على نسبة 94.4% خلال عملية التدقيق التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” على الدول الأعضاء للتأكد من امتثال الدول للمعايير الدولية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن منظومة الطيران المدني تسعى لتنفيذ خططها الإستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها التي تسير قدماً في سبيل تحقيق التميز في الخدمات المقدمة للمسافر، والحصول على أعلى نسب التقييم على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف أن تحقيق أمن الطيران في المملكة لهذا الإنجاز يأتي ضمن عدة إنجازات حققها القطاع على المستوى الإقليمي والدولي، مقدماً الشكر لجميع الجهات الحكومية والأمنية والشركات الوطنية ولكل من أسهم في تحقيق هذا المنجز.
وفق “أخبار 24”.