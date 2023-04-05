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جديد المحليات > “الزكاة” تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتهم عن مارس
05/04/2023   4:22 م

“الزكاة” تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتهم عن مارس

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أبريل الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

يذكر أن ضريبة الاستقطاع تعد واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة 63 من لائحة نظام ضريبة الدخل. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة” تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتهم عن مارس

جديد المحليات
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