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جديد المحليات > “الوطني للتعليم الإلكتروني” يدعو للإبلاغ عن برامج التعليم والتدريب غير المرخصة
05/04/2023   4:22 م

“الوطني للتعليم الإلكتروني” يدعو للإبلاغ عن برامج التعليم والتدريب غير المرخصة

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دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الأفراد الممارسين والمهتمين إلى الإبلاغ عن البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني غير المرخصة من المركز.

وأضاف أنه يستهدف من ذلك حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وضمان مصلحة المتعلمين بما يحسن من المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة، ويرفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني وتنظيمه.

وشدد المركز على أهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني سواء عن بعد أو مدمجا لدى المركز قبل التسجيل بها والتي تبلغ أكثر من 1200 جهة وبرنامج.

ونبه بإمكانية الاطلاع على البرامج المرخصة عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة وبأعلى معايير الجودة. وفق “أخبار 24”.

وحث المركز الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى المبادرة لإصدار التراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز بواسطة منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص.

“الوطني للتعليم الإلكتروني” يدعو للإبلاغ عن برامج التعليم والتدريب غير المرخصة

جديد المحليات
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