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جديد المحليات > بقيمة 162 مليون ريال.. الموافقة على إنشاء 3 مجمعات مدارس بالرياض
05/04/2023   4:21 م

بقيمة 162 مليون ريال.. الموافقة على إنشاء 3 مجمعات مدارس بالرياض

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أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، اليوم (الأربعاء)، صدور موافقة مجلس إدارتها على إنشاء 3 مجمعات مدارس للتربية النموذجية في مدينة الرياض.

وأوضحت أن أحد هذه المجمعات سيقام على أرض في حي قرطبة بمساحة بناء تقدر بنحو 20.2 ألف م2، وبطاقة استيعابية تقدر بأكثر من ألفي طالب وطالبة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 56 مليون ريال.

وأضافت أن المجمع الآخر سيتم إنشاؤه في حي حطين على مساحة تقدر بنحو 20 ألف م2، وبطاقة استيعابية تقدر بألفي طالب وطالبة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 57 مليون ريال، في حين سيتم بناء المجمع الثالث بحي النرجس على مساحة تقدر بنحو 15.3 ألف م2، وبطاقة استيعابية تقدر بألفي طالب وطالبة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 49 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وتوقعت الشركة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لهذه المجمعات خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2023، على أن يتم تشغيل هذه المجمعات الثلاثة بداية من العام الدراسي 2025/2024.

بقيمة 162 مليون ريال.. الموافقة على إنشاء 3 مجمعات مدارس بالرياض

جديد المحليات
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