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جديد المحليات > “إنفاذ” يعلن مزاداً لبيع 58 أرضاً تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض
05/04/2023   4:21 م

“إنفاذ” يعلن مزاداً لبيع 58 أرضاً تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، تنظيم مزاد “لمار الرياض” العلني الإلكتروني لبيع 58 أرضاً تجارية وسكنية بمدينة الرياض في كل من حي المونسية والقادسية، وذلك بدءاً من اليوم (الأربعاء)، وحتى 10 أبريل الجاري.

وأوضح “إنفاذ” أن المزاد يعرض عدداً من الأراضي والبلكات السكنية والتجارية النوعية، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي وقربها من طريق الأمير محمد بن سلمان بمسافة 350م، وطريق الدائري الشمالي بمسافة 600م، وجامعة الأميرة نورة بمسافة 9.4 كم، واستاد الملك فهد 7.7 كلم.

وأبان أن إجمالي مساحات العقارات المطروحة للبيع يبلغ أكثر من 130 ألف متر مربع، داعياً الراغبين في دخول المزاد للاطلاع على المزيد من تفاصيل وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات على موقعه الإلكتروني.

يذكر أن “إنفاذ” يشرف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين. وفق “أخبار 24”.

“إنفاذ” يعلن مزاداً لبيع 58 أرضاً تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض

جديد المحليات
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