تضمنت”مطارات”و”مستشفيات”..”الوطني للتخصيص” يرفع الستار عن المشاريع المطروحة

رفع المركز الوطني للتخصيص الستار عن أكثر من 140 مشروعاً من مشاريع التخصيص في العديد من القطاعات؛ ليتسنى للمستثمرين المحليين والدوليين الاطلاع على تفاصيلها وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسمياً للسوق.
وجاء من أبرز هذه المشاريع، تخصيص 4 مطارات في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى تخصيص 6 كليات تقنية عالمية، وعدد من المستشفيات الجامعية، ومحطات تحلية المياه، و6 منافذ برية.
وتمثل المشاريع المطروحة فرصاً واعدةً للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية المملكة 2030، التي تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التعليم:
– تخصيص 6 كليات: الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض, الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر, الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة, الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف, الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة, والكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة.
-تخصيص 5 مستشفيات جامعية هي: مستشفى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومستشفى جامعة جازان، ومستشفى جامعة أم القرى، ومستشفى جامعة تبوك، ومستشفى جامعة الملك خالد بأبها، وتهدف مشاريع التخصيص إلى إكمال أعمال البناء والتجهيز والتشغيل الطبي وغير الطبي بالتكامل مع الخدمات التعليمية للجامعة والمنظومة الصحية.
الداخلية: مشروع تخصيص الإشراف على مدارس القيادة وإجراء اختبار السائقين في مختلف مناطق المملكة لمدة من 5 إلى 10 سنوات.
وزارة البيئة والمياه والزراعة: تخصيص عدد من مشاريع محطات تحلية المياه في رابغ والجبيل ورأس الخير والشقيق وتبوك، وإدارة وتشغيل متحف الأرصاد الجوية والخزانات الاستراتيجية في المستقل للمياه في مكة والقصيم والرياض وتبوك والمدينة المنورة والباحة وعسير ونجران.
وزارة الشؤون البلدية والقروية: طرحت الوزارة عدداً من المشاريع في مناطق المملكة شملت: إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا بالرياض، والرقابة على الحفريات ومخالفات البناء، والمختبرات البلدية والاستثمار المشترك للأراضي في مكة والرياض والخبر.
وزارة النقل والخدمات اللوجستية: تضم المشاريع التي طرحتها الوزارة 4 مطارات في عدد من المناطق هي:
مطار أبها الدولي: تبلغ السعة الحالية للمطار 1.5 مليون مسافر مقابل 4.4 مليون مسافر فعلي في عام 2019، السعة المستهدفة للمطار الجديد هي 8.5 مليون مسافر.
مطار الطائف الدولي: تطوير مطار دولي جديد في مدينة الطائف حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار 600 ألف مسافر ومستهدف أن تصل إلى 5 ملايين مسافر.
مطار حائل الدولي: تطوير المطار ومرافق الخدمات وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولية؛ سعياً للوصول بطاقة المطار الاستيعابية لخدمة حوالي 3 ملايين مسافر.
مطار الأمير نايف بالقصيم: تطوير المطار ومرافق الخدمات وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولية؛ للوصول إلى طاقة استيعابية لخدمة 5.3 مليون مسافر.
الصحة: تضمنت المشاريع إسكان منسوبي مستشفى الإيمان، والمختبرات الطبية في التجمع الصحي الثاني لمنطقة الرياض، ومستشفيات التأهيل الطبي بالرياض والدمام، و150 مركزاً صحياً من مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى اليمامة للنساء والأطفال بالرياض، ومستشفى الأحساء للنساء والأطفال ومستشفى المساعدية للنساء والأطفال. وفق “أخبار 24”.
الزكاة والضريبة والجمارك: ضمت مشاريع التخصيص 6 منافذ برية على الحدود مع الكويت (الخفجي)، والإمارات (البطحاء)، واليمن (الوديعة)، و3 منافذ مع الأردن (الحديثة، حالة عمار، الدرة)، وتصميم وبناء وتشغيل محطة كهرباء بمنفذ الربع الخالي، وتصميم وإنشاء وصيانة المركز الوطني للوسائل الحية، والبنى التحتية للوسائل الحية في المنافذ.
الهيئة العامة لعقارات الدولة: شملت المشاريع تخصيص مجمع محاكم وزارة العدل في مدينتي جدة ومكة المكرمة، ومبنى مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، ومشروع استثمار أرض للتطوير الموجه للنقل العام في العاصمة المقدسة.