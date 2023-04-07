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جديد المحليات > “الأرصاد”: شرورة الأعلى حرارة في المملكة اليوم وطريف الأدنى
07/04/2023   6:22 م

“الأرصاد”: شرورة الأعلى حرارة في المملكة اليوم وطريف الأدنى

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توقع تقرير المركز الوطني للأرصاد، حول درجات الحرارة اليوم (الجمعة)، أن تصل أعلى درجة حرارة عظمى بالمملكة في شرورة لـ36 درجة، تليها مكة المكرمة 35 درجة، ثم المدينة المنورة ووادي الدواسر وجازان والقنفذة وينبع والأحساء 34 درجة.

وأوضح التقرير أن أدنى درجة حرارة صغرى متوقعة ستكون بطريف بواقع 9 درجات، تليها القريات 11 درجة ثم الباحة 12 وسكاكا 13، ثم عرعر وتبوك وأبها والطائف 14 درجة.

وكان تقرير الأرصاد قد ذكر صباح اليوم (الجمعة)، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

"الأرصاد": شرورة الأعلى حرارة في المملكة اليوم وطريف الأدنى

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: شرورة الأعلى حرارة في المملكة اليوم وطريف الأدنى

جديد المحليات
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