كشفت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، جداول الحصص الخاصة للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثالث، بجميع المراحل الدراسية.
وتبدأ جداول الحصص لجميع المواد الدراسية في تمام الساعة صباحاً، وتُعاد على مدار اليوم على قنوات “عين” التعليمية وعبر منصة “مدرستي”.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن متابعة جدول الحصص من خلال رابط قناة “عين” على موقع “يوتيوب”.
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/vxU1hgSbyn
— قناة عين (@iEN_tv) April 25, 2023
وفق “أخبار 24”.