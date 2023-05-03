“الكيميائية”: بدء التشغيل التجريبي لمشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، اليوم (الأربعاء)، الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من الجهات المختصة فيما يخص مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية، وبدء التشغيل التجريبي للمصنع.
وقالت في بيان لها على تداول، إن الخطوة تأتي للتأكد من جاهزية وسلامة خطوط الإنتاج، وكذلك لإكمال عمليات ضبط جودة المنتجات النهائية حسب المواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
وأضافت أنه سيتم إعلان تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينها، موضحة أنه لا يمكن معرفة التكاليف والأثر المالي إلا بعد الانتهاء من جميع عمليات التشغيل التجريبي.
وكانت “الكيميائية السعودية” قد أعلنت في مارس 2020، البدء في مراحل إنشاء المشروع، فيما اكتملت في يونيو الماضي، أعمال إنشائه، حيث تم اكتمال وجاهزية المصنع من حيث المباني وخطوط الإنتاج وتجهيز المستودعات وإتمام أنظمة السلامة والحماية في الموقع. وفق “أخبار 24”.