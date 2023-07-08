جامعة جازان تدخل “العالمية”

دخلت جامعة جازان في تصنيف “تايمز هاير إيديوكاشن” الدولي لتصنيف الجامعات الناشئة (التي عمرها أقل من 50 عاماً) لعام 2023م، لتحقق بذلك نجاحاً علمياً.
وجاءت الجامعة ضمن الفئة 101 – 150 ضمن أفضل 963 جامعةً على مستوى العالم مدرجة في هذا التصنيف، واحتلت بذلك المركز الـ 4 على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، محققة بذلك منجزها الكبير بأن تكون ضمن أفضل 12% من الجامعات الناشئة على المستوى العالمي.
ووضع تصنيف التايمز جامعة جازان ضمن أفضل 10% من 923 جامعة آسيوية، لتأتي في المرتبة الـ7 على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة. وفق “أخبار 24”.
ونوه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين، إلى أن التصنيف اعتمد على 13 مؤشر أداء يتم من خلاله قياس أداء المؤسسات الأكاديمية في مختلف المجالات، بما فيها التدريس والبحث ونقل المعرفة وأهميتها وفق المنظور الدولي.