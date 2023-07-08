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جديد المحليات > الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ48°
08/07/2023   9:29 ص

الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ48°

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أوضح المركز الوطني للأرصاد أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم (السبت) في المملكة تصل إلى 48 درجة في الأحساء، تليها حفر الباطن والصمان، والدهناء بـ47 درجة مئوية، ثم الخرج والتنهات بـ46 درجة.

وقال المركز إن الرياض، والدمام وبريدة ووادي الدواسر قد تسجل 45 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وشرورة، ورفحاء بـ44 درجة مئوية.

وأوضح أن أدنى درجات حرارة صغرى متوقعة ستكون في أبها بـ19 درجة، تليها كل من الباحة، والقريات، وطريف بـ21 درجة.

وكان المركز قد أشار في تقريره عن حالة الطقس اليوم إلى أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حارا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط و شرق المملكة.

الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ48°

جديد المحليات
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