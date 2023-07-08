إغلاق جسر طريق الملك عبدالعزيز بالدمام للصيانة

تُغلق أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع المرور غدًا جسر طريق الملك عبدالعزيز بالدمام، لأعمال الصيانة ضمن جهودها لتحسين أداء وجودة الطرق ورفع مستوى الخدمات.
وأفادت الأمانة بأن الصيانة تستمر 10 أيام، سيغلق خلالها الجسر بالاتجاهين، وتحول الحركة المرورية لطريق الخدمة مع إغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر.
وأفادت الأمانة بأن الجسر سيغلق بالاتجاهين، وتحول الحركة لطريق الخدمة مع إغلاق الإشارة أسفل الجسر للسماح باستمرارية الحركة، وفيما يخص طريق الملك فهد المحلي للقادمين من الدمام لطريق الميناء، ستحول الحركة لشارع 42 ثم إلى شارع 11 حتى الوصول إلى طريق الملك عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.
كما ستحول الحركة المرورية لطريق الملك فهد المحلي للقادمين من الخُبر والمتجه إلى طريق الميناء، لشارع سلمان الفارسي، ثم شارع الحسن البصري حتى الوصول إلى طريق الميناء.