اعتماد “مركز التحذير من العواصف” لخدمة المنطقة

اعتمدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية بالمملكة، مركزًا إقليميًا لخدمة دول المنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام أن هذه الخطوة المهمة تعكس جهود المملكة الإقليمية والدولية المتعلقة بالطقس والمناخ، ودعمها لنظام الاستشارات والتقييم للإنذار بالعواصف الرملية والترابية تحت مظلة المنظمة العالمية، بهدف تمكين وإثراء الأعمال البحثية التعاونية الرامية إلى مواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عنها.
وأوضح أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية هو أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف الإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.
وأشار المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، جمعان القحطاني إلى أن هذا الاعتماد يدل على ثقة المنظمة العالمية بالمملكة، ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد في استضافة أحد مراكزها الإقليمية المختصة بالعواصف الغبارية والرملية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية يهدف إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال تنفيذ مراقبة الظواهر الغبارية والرملية في المملكة، والتحذير من العواصف قبل حدوثها لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والتخفيف من تأثيراتها، حيث يعمل المركز وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.