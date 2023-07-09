“الثقافة” تحصد شهادة التميُّز بـ”المشتريات”

حصدت وزارة الثقافة على شهادة التميُّز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS.
وتُمنح الشهادة للجهات التي تُحقق التميُّز، والفعالية في الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تتوافق مع معايير معهد CIPS الذي يعد أكبر منظمة على مستوى العالم في مجال المشتريات والتوريد، وهو المرجعية الدولية الأساسية لأفضل الممارسات والإجراءات الخاصة بالمجال.
ويأتي حصول الثقافة على هذه الشهادة الدولية المعتمدة، نظير جودة الإجراءات والأنظمة التي تتّبعها الوزارة في كل مرحلة من مراحل الشراء والتعاقد والتوريد، وفق أفضل الممارسات العالمية. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الوزارة على وضع سياسات فاعلة لعمليات الشراء والتوريد، وضمان أتمتتها وضبطها وَفْق المعايير المعتمدة.