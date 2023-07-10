طقس اليوم.. حرارة مستمرة وسحب رعدية على المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار الطقس الحار على أجزاء من وسط وشرق المملكة، وطقساً مستقراً على معظم المناطق.
وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات منطقتي جازان و عسير.
كما توقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان.
وفيما يخص درجات الحرارة على المدن، فيتوقع أن تسجل مكة المكرمة 44 درجة مئوية، والمدينة المنورة 43 درجة، و46 درجة في الرياض والدمام، و39 درجة في جدة وتبوك.وفق “أخبار 24”.