بدء تقييم 260 مصنعًا من برنامج “مصانع المستقبل”

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مصانع المستقبل، التي تستهدف تقييم سيري (SIRI) المدقق الأول لمصانع الشريحة الثانية البالغ عددها 260 مصنعًا، والتي يتجاوز رأس المال المرخص لكل مصنع منها 200 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي للمصانع التي حققت معدل 2.14 في تقييم سيري (SIRI) الذاتي، حيث ستوزع المصانع في مسارات تشمل مسار المصانع “المتقدمة” التي تتجاوز درجة 2 في التقييم المدقق حسب معيار سيري، ومسار المصانع التي تحتاج إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة.
وأبانت أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم المدقق ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكّنها من التحول، من خلال الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق.
وأشارت إلى أن المصانع في البرنامج تتوزع على 4 شرائح حسب رأس المال، حيث تم إطلاق الشريحة الأولى التي يتجاوز رأس المال فيها أكثر من 500 مليون ريال، وإطلاق الشريحة الثانية التي يبلغ رأس مالها أكثر من 200 مليون ريال، كما سيتم إعلان المرحلتين التاليتين تباعًا خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 يوليو 2022 يهدف إلى تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية والمساهمة في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
وفق “أخبار 24”.