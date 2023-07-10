4 جوائز عالمية للمملكة بـ”أولمبياد الأحياء”

حقق المنتخب السعودي للأحياء 4 جوائز عالمية في أولمبياد الأحياء الدولي 2023 في دورته 34 والذي احتضنته الإمارات بمشاركة 320 طالباً من 80 دولة.
وخطف الطالب يزن المغربي بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة الميدالية الفضية، فيما نال الطالب نواف المطير بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية البرونزية.
وظفر الطالب رائد طلبة بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية والذي تلقى 2500 ساعة تدريبية على ميدالية برونزية، كما حصل الطالب علي الخليفة بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية على ميدالية برونزية.
وأوضحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، أن هذا يعزز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجالي العلوم والرياضيات، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية واستشراف المستقبل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه جاء نتاج تعاون مثمر وبناء بين”موهبة”، ووزارة التعليم، وتجسيداً لهذه الشراكة التي تنعكس إيجاباً على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وتتيح تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين، وإيجاد بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة وطالبات التعليم العام.
ويستهدف أولمبياد الأحياء الدولي، طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافةً إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.