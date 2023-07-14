“استثمر في السعودية” يستعرض اقتصاديات المملكة بـ”ألمانيا”

استعرض وفد الجهات الحكومية والخاصة جولته على مدن برلين وهامبورغ ودوسلدورف الألمانية، فرص الاستثمار في قطاعي المياه وإدارة النفايات والتجارب والخطط في قطاع المياه، وتحويل إدارة النفايات بالمملكة، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية.
وسلطت الجولة التي اختتمت (الجمعة) وجاءت تحت مظلة استثمر في السعودية، الضوء على إمكانات الاستثمار في التقنيات المتطورة في إدارة النفايات والمياه، مع مناقشة مستقبل إدارة الموارد المستدامة.
كما استعرضت الجهات المشاركة الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة في مختلف المجالات والدور الهام للقطاع الخاص في تعزيز الخدمات في تعزيز الخدمات والاستثمارات عالية الجودة في القطاع بالمملكة.
وقدم خلال الجولة عدد من العروض التي تناولت موضوعات استثمر في السعودية وقيمة إدارة النفايات في المملكة ورحلة التحول في إدارة النفايات والتعريف بالمحتوى المحلي وهيئة المشتريات الحكومية وقيمة المياه وفرص الاستثمار في قطاع المياه وفرص خصخصة استثمار المياه. وفقاً لـ “أخبار 24”.
وشارك في الجولة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني للتخصيص، والمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه وشركة سرك، إضافةً إلى عدد من الشركات السعودية.